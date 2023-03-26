Коло Туре: «Арсенал» может выиграть АПЛ»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Коло Туре оценил шансы «канониров» на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Арсенал» может выиграть АПЛ, у них сейчас отличная связь друг с другом. Они все делают вместе, я вижу их связь, они как семья. Артета выполняет великолепную работу. Ему повезло, что он учился у Гвардиолы», — цитирует Туре Sky Sports.

Эксперт отметил, что для достижения цели «Арсенал» должен выкладываться в каждой игре, потому «Манчестер Сити» приложит все усилия для борьбы за чемпионство.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 69 очков за 28 матчей. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, имея в своей копилке 61 балл за 27 игр.