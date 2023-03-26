Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коло Туре: «Арсенал» может выиграть АПЛ»

26 Марта 2023 • 14:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Коло Туре оценил шансы «канониров» на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Арсенал» может выиграть АПЛ, у них сейчас отличная связь друг с другом. Они все делают вместе, я вижу их связь, они как семья. Артета выполняет великолепную работу. Ему повезло, что он учился у Гвардиолы», — цитирует Туре Sky Sports.

Эксперт отметил, что для достижения цели «Арсенал» должен выкладываться в каждой игре, потому «Манчестер Сити» приложит все усилия для борьбы за чемпионство.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 69 очков за 28 матчей. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, имея в своей копилке 61 балл за 27 игр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета Коло Туре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
14:38 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре: «Арсенал» может выиграть АПЛ»
14:28 · Англия. Премьер-лига
Барбоза объяснил, почему Головину лучше остаться в «Монако»
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Канте может сменить «Челси» на испанский клуб
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» хочет вернуть Филлипса из «Манчестер Сити»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет подписать игрока «Манчестер Сити»
13:23 · Англия. Премьер-лига
Руни сравнил Кейна с Роналду и Левандовски
13:08 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что Головин сможет заиграть в АПЛ
06:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался Лавией слухи
03:19 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии Мёрфи назвал наиболее реалистичный вариант продолжения карьеры для Кейна
02:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн заинтересован в новом контракте с «Манчестер Сити»
02:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино уже решил, какого игрока пригласит в «Тоттенхэм» слухи
01:50 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Жезус и Зинченко привнесли в «Арсенал» менталитет победителей»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Кэхилл: «Ван Дейк остаётся одним из лучших защитников в мире»
25 Марта
23:20 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ прокомментировал слухи о переходе в один из клубов АПЛ
22:31 · Англия. Премьер-лига
Приход Нагельсманна повысит шансы «Тоттенхэма» сохранить Кейна
Все новости
Рекомендуем