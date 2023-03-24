Зинченко: «Не мог сдержать эмоции, когда Артета покидал «Манчестер Сити»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вспомнил о том, как Микель Артета покидал «Манчестер Сити» в 2019 году. Напомним, испанец ушёл ради того, чтобы возглавить «Арсенал».

«Не мог сдержать эмоции, когда Артета покидал «Манчестер Сити» в 2019 году. Я не мог сдерживать себя, ведь этот парень очень многому меня научил. Микель проявил себя как отличного человека. Он по особенному работал с молодыми игроками после каждой тренировки. Артета дал мне несколько невероятных советов», – заявил Зинченко в интервью Daily Mail.

В «Манчестер Сити» Артета занимал должность помощника тренера. Сейчас Микель помогает «Арсеналу» лидировать в турнирной таблице АПЛ с отрывом в 8 очков от «горожан».