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Кэхилл: «Ван Дейк остаётся одним из лучших защитников в мире»

26 Марта 2023 • 00:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл высказался об игре Виргила ван Дейка.

Нидерландский центрбек, как принято считать в Англии, проводит далеко не самый убедительный сезон, с чем отчасти связываются проблемы «Ливерпуля».

«Ван Дейк – отличный игрок. Я помню, как играл против него в начале его карьеры. Его достижения говорят сами за себя, и он, думаю, является одним из лучших центральных защитников в мире. Он быстр, силён, агрессивен, умеет обращаться с мячом – у него есть все качества, чтобы считаться одним из лучших не только в Премьер-лиге, но и во всей Европе», – приводит Liverpool Echo слова Кэхилла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Кэхилл Виргил Ван Дейк
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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