Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес сравнял счёт в матче с «Ливерпулем» на 27-й минуте. Аргентинец успешно замкнул прострел от вингера Джека Грилиша.

Напомним, счёт в матче между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» открыл нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах. «Горожанам» понадобилось около десяти минут для того, чтобы отыграться.

Альварес забил свой шестой гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиге. Аргентинец заменяет в основном составе лучшего бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который пропускает матч с «Ливерпулем» из-за травмы.

Недавно Альварес продлил контракт со своим клубом на улучшенных условиях.