«Интер» выбирает между Тюрамом и Фирмино

Миланский «Интер» в данный момент выбирает между двумя форвардами, которые следующим летом будут доступны на правах свободных агентов. Речь идёт о нападающем «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Маркусе Тюраме из мёнхенгладбахской «Боруссии».

По информации от La Gazzetta dello Sport, «Интер» постарается заполучить одного из этих нападающих. Отмечается, что более приоритетным вариантом сейчас является 25-летний Тюрам, который намного младше Фирмино. «Нерадзурри» уже предложили французу зарплату в размере 5 миллионов евро в год.

«Интер» при этом вряд ли будет выкупать из аренды нападающего Ромелу Лукаку, который не оправдывает ожидания в этом сезоне.