Гвардиола назвал возможное решение проблемы отсутствия Холанна в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить матч против «Ливерпуля» из-за травмы.

Лучший бомбардир Премьер-лиги пропустил недавние поединки сборной Норвегии в связи с повреждением. Медицинский штаб «Манчестер Сити» делает всё возможное, чтобы помочь форварду восстановиться до встречи с «Ливерпулем», однако его участие в принципиальной игре находится под серьёзным сомнением.

«Холанн или Альварес? Посмотрим. Может быть, мы вообще сыграем с тремя ложными девятками», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу, высказавшегося в преддверии матча.

Встреча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится 1 апреля в 14:30 по московскому времени.