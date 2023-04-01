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Гвардиола назвал возможное решение проблемы отсутствия Холанна в матче с «Ливерпулем»

01 Апреля 2023 • 01:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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Через 12 ч. 53 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить матч против «Ливерпуля» из-за травмы.

Лучший бомбардир Премьер-лиги пропустил недавние поединки сборной Норвегии в связи с повреждением. Медицинский штаб «Манчестер Сити» делает всё возможное, чтобы помочь форварду восстановиться до встречи с «Ливерпулем», однако его участие в принципиальной игре находится под серьёзным сомнением.

«Холанн или Альварес? Посмотрим. Может быть, мы вообще сыграем с тремя ложными девятками», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу, высказавшегося в преддверии матча.

Встреча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится 1 апреля в 14:30 по московскому времени.

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Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн Хулиан Альварес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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