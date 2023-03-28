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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке: «Не согласен с тем, что являюсь лучшим защитником в этом розыгрыше АПЛ»

28 Марта 2023 • 12:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке не считает себя лучшим на своей позиции в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Люди считают меня лучшим защитником в АПЛ в этом сезоне? Что ж, могу их только поблагодарить, но я не согласен с этим мнением. Я думаю, в Премьер-лиге есть множество топовых защитников, которые стабильно выступают на протяжение многих лет. Тем не менее, я сейчас в хорошем игровом ритме», – цитирует Аке журналист Джек Кенмар.

Напомним, прошлым летом Аке мог вернуться в лондонский «Челси», но «пенсионеры» не смогли договориться о трансфере, в результате чего нидерландец остался в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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