Аке: «Не согласен с тем, что являюсь лучшим защитником в этом розыгрыше АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке не считает себя лучшим на своей позиции в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Люди считают меня лучшим защитником в АПЛ в этом сезоне? Что ж, могу их только поблагодарить, но я не согласен с этим мнением. Я думаю, в Премьер-лиге есть множество топовых защитников, которые стабильно выступают на протяжение многих лет. Тем не менее, я сейчас в хорошем игровом ритме», – цитирует Аке журналист Джек Кенмар.

Напомним, прошлым летом Аке мог вернуться в лондонский «Челси», но «пенсионеры» не смогли договориться о трансфере, в результате чего нидерландец остался в «Манчестер Сити».