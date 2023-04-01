Салах побил рекорд Оуэна

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Счёт в этой игре открыл Мохамед Салах, который нанёс точный удар из пределов штрафной площадки.

Как сообщает портал Goal, Салах побил рекорд Майкла Оуэна и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Премьер-лиге, если говорить о гостевых матчах. Теперь на счету Салаха 56 голов в выездных играх АПЛ, в то время как Оуэн имеет 55 таких мячей на своём счету.

Напомним, что в марте Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» в АПЛ в целом. Сейчас у египтянина 130 голов за клуб в лиге.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.