Гвардиола: «Альварес похож на Жезуса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре Хулиана Альвареса, продлившего контракт с клубом.

Аргентинец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2028 года.

«Нет ни одного человека, который не рад за Хулиана, – делится мыслями Гвардиола. – У Альвареса особая трудовая этика. Он напоминает мне Габриэля Жезуса своей агрессивной работой без мяча. Мы в восторге от Хулиана и вклада, который он внёс», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» испанского рулевого.

В текущем сезоне Хулиан Альварес забил десять мячей и трижды ассистировал товарищам по команде, проведя 33 матча за «горожан» во всех турнирах.