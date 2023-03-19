Гвардиола считает, что в будущем Холанна ожидают проблемы

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о высокой результативности форварда Эрлинга Холанна.

«У него будут проблемы в будущем, ведь люди будут ждать от него по 3-4 гола в каждой игре, но этого не случится. Однако я знаю, что он не будет обращать внимание на это, он очень позитивный человек. Как бы мы не играли, он всегда забьет», — цитирует Гвардиолу ESPN.

В текущем сезоне 22-летний нападающий забил 42 мяча и отдал 5 голевых передач в 37 матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Холанна в 170 миллионов евро.

Следующую игру «Манчестер Сити» проведет в начале апреля против «Ливерпуля» в рамках 29-го тура АПЛ.