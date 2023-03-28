Алькантара не успеет восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не успеет восстановиться к следующему туру Английской премьер-лиги, где его команда сразится на выезде с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Дэвид Линч в социальных сетях.

Отметим, что последние недели Алькантара пропустил из-за травмы. Футболист в данный момент продолжает восстанавливаться от повреждения, но ещё неизвестно, когда именно стоит ожидать его возвращения в строй.

Контракт Алькантары с «Ливерпулем» рассчитан до конца следующего сезона. Ранее ходили слухи о том, что 31-летний полузащитник может покинуть свою команду уже ближайшим летом.