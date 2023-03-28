Агуэро: «Было бы классно сыграть в паре с Холанном»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был бы не против играть в паре с Эрлингом Холанном. Напомним, норвежец в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги с 28 забитыми голами.

«Сыграть в паре с Холанном? Это было бы классно. Думаю, мы бы делали друг другу много комплиментов. Я раньше играл в связке форвардов в своей карьере. Отличные тому примеру – мои связки с Эдином Джеко и Альваро Негредо в «Манчестер Сити», – заявил Агуэро в интервью официальному сайту «горожан».

Напомним, Агуэро за свою карьеру 5 раз становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити».