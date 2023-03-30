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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке: «Люди не понимают, насколько важен ван Дейк»

30 Марта 2023 • 20:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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01.04 14:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке похвалил своего товарища по сборной Нидерландов Виргила ван Дейка.

Команды нидерландских центрбеков встретятся уже 1 апреля, когда «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в родных стенах в рамках Премьер-лиги.

«Виргил – лидер сборной Нидерландов и «Ливерпуля». То, чего он достиг, заслуживает огромного уважение, это не происходит само по себе. Ван Дейк – по-настоящему великая личность. Для меня очевидно, что люди не понимают, насколько важную роль он играет на поле и в раздевалке. Мы не могли желать лучшего капитана для нашей сборной», – цитирует Liverpool Echo Аке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Натан Аке Виргил Ван Дейк сборная Нидерландов
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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