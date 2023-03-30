Аке: «Люди не понимают, насколько важен ван Дейк»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке похвалил своего товарища по сборной Нидерландов Виргила ван Дейка.

Команды нидерландских центрбеков встретятся уже 1 апреля, когда «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в родных стенах в рамках Премьер-лиги.

«Виргил – лидер сборной Нидерландов и «Ливерпуля». То, чего он достиг, заслуживает огромного уважение, это не происходит само по себе. Ван Дейк – по-настоящему великая личность. Для меня очевидно, что люди не понимают, насколько важную роль он играет на поле и в раздевалке. Мы не могли желать лучшего капитана для нашей сборной», – цитирует Liverpool Echo Аке.