Шкртел: «Всегда буду гордиться тем, чего добился в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел поделился воспоминаниями о своих временах в мерсисайдском клубе. Напомним, словак выступал за «красных» с 2007 по 2016 год и выиграл с клубом Кубок лиги.

«Всегда буду гордиться тем, чего добился в «Ливерпуле» и насколько долго задержался в этой команде Я приехал из маленькой страны. Я был игроком, которого никто не знал по приезду в «Ливерпуль», – сказал Шкртел в интервью The Athletic.

Шкртел за свою карьеру также успел поиграть в петербургском «Зените», откуда и перешёл в «Ливерпуль» в 2007 году. В конце прошлого сезона Мартин объявил о завершении профессиональной карьеры.