«Бавария» не будет платить 70 миллионов евро за Канселу, но может попросить скидку

Как и сообщалось ранее, мюнхенская «Бавария» не намерена выкупать из аренды в «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу. Напомним, сумма полноценного выкупа составляет 70 миллионов евро.

По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, если «Бавария» захочет выкупить игрока, руководство проведёт переговоры с «Манчестер Сити» в попытках получить скидку. Сообщается, что за ситуацией активно наблюдает каталонская «Барселона», которая тоже заинтересована в игроке.

Канселу в нынешнем сезоне отметился голом и двумя результативными передачами за «Баварию» в Бундеслиге. Португалец присоединился к команде Юлиана Нагельсманна в конце января.