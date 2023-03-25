«Ливерпуль» нацелился на защитника «Айнтрахта»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н’Дика попал в сферу интересов английского «Ливерпуля». По информации от журналистки Шарлотт Коатес, команда Юргена Клоппа всерьёз рассматривает вариант с приглашением 23-летнего француза.

У Эвана в конце сезона заканчивается контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». «Ливерпулю» нравится перспектива подписания молодого защитника на правах свободного агента. Правда, в услугах футболиста также заинтересована каталонская «Барселона», но на фоне финансовых проблем «сине-гранатовых», «Ливерпулю» не составит труда перебить их предложение.