«ПСЖ» претендует на защитника «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

28-летний футболист лишился места в стартовом составе «горожан», поэтому уже летом может быть продан. Интерес к центрбеку, как ранее сообщалось в СМИ, проявляют «Тоттенхэм», «Барселона» и «Ювентус», а теперь, согласно информации Football Insider, в спор готов вмешаться и «ПСЖ». «Манчестер Сити» намерен заработать на продаже игрока сборной Испании порядка 45 млн евро.

Эмерик Лапорт принял участие в 16 матчах команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.