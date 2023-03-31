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«ПСЖ» претендует на защитника «Манчестер Сити»

31 Марта 2023 • 00:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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01.04 14:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

28-летний футболист лишился места в стартовом составе «горожан», поэтому уже летом может быть продан. Интерес к центрбеку, как ранее сообщалось в СМИ, проявляют «Тоттенхэм», «Барселона» и «Ювентус», а теперь, согласно информации Football Insider, в спор готов вмешаться и «ПСЖ». «Манчестер Сити» намерен заработать на продаже игрока сборной Испании порядка 45 млн евро.

Эмерик Лапорт принял участие в 16 матчах команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Манчестер Сити ПСЖ Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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