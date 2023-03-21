Назван игрок топ-5 чемпионатов Европы с наибольшим числом хет-триков за три года

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг, в котором представил игроков с наибольшим числом оформленных в официальных матчах хет-триков. В список попали представители пяти сильнейших лиг Европы – Ла Лиги, АПЛ, Бундеслиги, Лиги 1 и итальянской Серии А. Учитывались все официальные матчи, в том числе и за национальные сборные.

На первом месте норвежский страйкер Эрлинг Холанн – за 147 официальных матчей он оформил 12 хет-триков. На втором – польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – 167 матчей и 10 хет-триков. Замыкает тройку лидеров Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – 176 матчей и девять хет-триков.

Четвёртая позиция у португальской звезды футбола Криштиану Роналду – пять хет-триков за 156 матчей. На пятом – итальянский форвард Чиро Иммобиле. У него 147 матчей и четыре хет-трика.

Напомним, ранее портал представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в АПЛ.