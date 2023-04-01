Клопп – о неудалении Родри: «Я не уверен, что сегодня мы выиграли бы у 10 игроков «Манчестер Сити»

В субботу «Ливерпуль» проиграл в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 1:4. При счёте 1:1 у мерсисайдцев возникли вопросы к главному рефери. Он решил не давать полузащитнику Родри вторую жёлтую карточку за срыв атаки.

После игры комментарий по поводу того решения дал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он спокойно отнёсся к ситуации.

«Я не уверен, что сегодня мы выиграли бы у 10 игроков «Манчестер Сити», - сказал Клопп в интервью после финального свистка.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт 4 апреля – против «Челси» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.