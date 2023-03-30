Трент прокомментировал возвращение Луиса Диаса после травмы

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о возвращении в строй нападающего Луиса Диаса.

26-летний колумбийский футболист не появлялся на поле с начала октября из-за тяжёлой травмы колена.

«Луис Диас – выдающийся игрок и отличный человек. Сезон складывается для него тяжело, но теперь он вернулся, и мы снова видим его улыбку. Это отличная новость. Энтузиазм и настрой, что присущи ему, можно встретить далеко не у каждого футболиста. Очень приятно снова видеть его в деле», – сказал английский латераль в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

1 апреля «красные» сыграют на выезде против «Манчестер Сити» в рамках Премьер-лиги.