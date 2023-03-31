В «Манчестер Сити» продолжают ждать ответа от Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган по-прежнему не решил, где продолжит карьеру.

Капитан «горожан» не торопится продлевать истекающий через три месяца контракт с клубом. Как неоднократно сообщалось в СМИ, 32-летний хавбек близок к переходу в «Барселону», однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Манчестер Сити» всё ещё ждут окончательного ответа от игрока. Он до сих пор не решил, готов ли продлить соглашение.

Илкай Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 37 матчей за коллектив Хосепа Гвардиолы, по четыре раза отметившись голом и результативной передачей.