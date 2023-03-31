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В «Манчестер Сити» продолжают ждать ответа от Гюндогана

31 Марта 2023 • 23:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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Через 14 ч. 30 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган по-прежнему не решил, где продолжит карьеру.

Капитан «горожан» не торопится продлевать истекающий через три месяца контракт с клубом. Как неоднократно сообщалось в СМИ, 32-летний хавбек близок к переходу в «Барселону», однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Манчестер Сити» всё ещё ждут окончательного ответа от игрока. Он до сих пор не решил, готов ли продлить соглашение.

Илкай Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 37 матчей за коллектив Хосепа Гвардиолы, по четыре раза отметившись голом и результативной передачей.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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