«Лидс» хочет вернуть Филлипса из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс летом может сменить клубную прописку.

По сведениям Daily Star, футболист недоволен своим игровым временем в стане «горожан». Сам хавбек не против смены команды, ведь он может потерять место в сборной Англии, если не будет постоянно играть за клуб. Источник добавил, что в услугах Филлипса также заинтересован «Вест Хэм».

Однако отмечается, что «Манчестер Сити» готов отпустить футболиста только в том случае, если сможет вернуть потраченные на него деньги. Напомним, прошлым летом игрок перебрался в команду Хосепа Гвардиолы за 49 миллионов евро.

В текущем сезоне Филлипс сыграл в 13 матчах с учетом всех турниров, но в стартовом составе футболист вышел лишь два раза.