Кейта ещё может сменить «Ливерпуль» на «Милан»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта по-прежнему интересен «Милану».

28-летний футболист не намерен продлевать истекающий в июне контракт с «Ливерпулем». Несколькими неделями ранее стало известно, что с гвинейцем уже связался «Милан», однако переговоры завершились неудачей. Согласно Caughtoffside, переход ещё может состояться – руководство «россонери» по-прежнему рассматривает хавбека как одну из опций усиления состава в летнее трансферное окно.

Наби Кейта выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах команды Юргена Клоппа, не отметившись результативными действиями.