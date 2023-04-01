Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн не выйдет в старте против «Ливерпуля»

01 Апреля 2023 • 13:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1 1.65 X 4.15 2 5.10
Через 0 ч. -1 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн начнёт матч против «Ливерпуля» на скамейке запасных. Об этом сообщает Team news and ticks.

Напомним, лучший бомбардир «Манчестер Сити» получил травму в расположении сборной Норвегии. Игрок не успел настолько хорошо восстановиться, чтобы начать матч против «Ливерпуля» в основе с первых минут.

Холанн в этом сезоне трижды встречался с «Ливерпулем» в разных турнирах и отметился одним голом. Эрлинг во всех соревнованиях настрелял 42 гола в нынешнем сезоне. Это при том, что 22-летний норвежец проводит свой дебютный сезон в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
01.04.23 в 19:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.51 4.40 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Без Холанна: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы 1
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 45 млн евро за Онану
13:19 · Англия. Премьер-лига
Холанн пропустит матч с «Ливерпулем», нападающего не будет даже на скамейке
13:15 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мудрик только адаптируется к АПЛ»
13:06 · Англия. Премьер-лига
Холанн не выйдет в старте против «Ливерпуля»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продаст Забитцера, если получит подходящее предложение»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Фанаты «Челси» должны быть заинтригованы тем, что произойдёт в будущем»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Пока не думаю о завершении карьеры»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о поездке Рэшфорда в Нью-Йорк: «Рад, что он отдохнул от футбола»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться игроком сборной Бразилии
11:41 · Англия. Премьер-лига
Саншеш может сменить «ПСЖ» на клуб АПЛ
11:26 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, Салиба ещё сыграет до конца сезона»
11:19 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Астон Вилла» могла подписать Фелиша в январе»
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на футболиста «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем