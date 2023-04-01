Холанн не выйдет в старте против «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн начнёт матч против «Ливерпуля» на скамейке запасных. Об этом сообщает Team news and ticks.

Напомним, лучший бомбардир «Манчестер Сити» получил травму в расположении сборной Норвегии. Игрок не успел настолько хорошо восстановиться, чтобы начать матч против «Ливерпуля» в основе с первых минут.

Холанн в этом сезоне трижды встречался с «Ливерпулем» в разных турнирах и отметился одним голом. Эрлинг во всех соревнованиях настрелял 42 гола в нынешнем сезоне. Это при том, что 22-летний норвежец проводит свой дебютный сезон в Английской премьер-лиге.