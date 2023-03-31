Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал о состоянии Холанна перед матчем с «Ливерпулем»

31 Марта 2023 • 17:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1 1.63 X 4.20 2 5.10
Через 20 ч. 33 мин.

Из-за проблем с пахом звёздный нападающий Эрлинг Холанн не сыграл за сборную Норвегии в марте. В преддверии матча Премьер-лиги против «Ливерпуля» комментарий о состоянии норвежского футболиста дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Холанн выздоравливает. Сегодня днём у нас последняя тренировка, и мы посмотрим, как он себя чувствует. Врачи вместе с футболистом решат. Я говорил с Холанном сегодня, он чувствовал себя хорошо. Посмотрим. Жизнь – это риск, который мы должны принимать», - сказал Гвардиола журналистам.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн забил 42 гола в 37 матчах за «Манчестер Сити».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдёт в субботу, 1 апреля.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
17:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, чем занимался во время паузы
17:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии Холанна перед матчем с «Ливерпулем»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о состоянии Марсьяля
15:47 · Россия. Премьер-лига
Газизов ответил на вопрос о граффити с украинцем Зинченко
15:44 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Маунту приходится тяжело на фоне травм и слухов об уходе»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Это был шок»: Тухель вспомнил об увольнении из «Челси»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Шоу согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт
14:57 · Англия. Премьер-лига
Артету признали лучшим тренером марта в АПЛ
14:06 · Англия. Премьер-лига
Сака - лучший игрок марта в АПЛ
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 70 млн евро 2
12:53 · Англия. Премьер-лига
Стюарт Пирс: «Люди недооценивают Уокера»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Уволенный из «Тоттенхэма» Конте определился с планами на будущее 2
12:36 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Хочу продолжать играть до 40 лет»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Хотел бы снова поработать с Тухелем»
Все новости
Рекомендуем