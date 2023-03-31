Гвардиола рассказал о состоянии Холанна перед матчем с «Ливерпулем»

Из-за проблем с пахом звёздный нападающий Эрлинг Холанн не сыграл за сборную Норвегии в марте. В преддверии матча Премьер-лиги против «Ливерпуля» комментарий о состоянии норвежского футболиста дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Холанн выздоравливает. Сегодня днём у нас последняя тренировка, и мы посмотрим, как он себя чувствует. Врачи вместе с футболистом решат. Я говорил с Холанном сегодня, он чувствовал себя хорошо. Посмотрим. Жизнь – это риск, который мы должны принимать», - сказал Гвардиола журналистам.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн забил 42 гола в 37 матчах за «Манчестер Сити».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдёт в субботу, 1 апреля.