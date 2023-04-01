Гвардиола высказался об отсутствии Холанна

В субботу «Манчестер Сити» будет проводить домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Звёздный нападающий Эрлинг Холанн не попал в заявку «горожан» на игру. Комментарий на этот счёт дал рулевой команды Хосеп Гвардиола.

«Холанн не в форме. Он не чувствует себя должным образом [чтобы играть]. Это не большая проблема, но сегодня он не готов», - сказал Гвардиола BT Sport.

Напомним, что из-за проблем с пахом Эрлинг Холанн в марте пропустил стартовые матчи сборной Норвегии в отборе на чемпионат Европы.

Следить за развитием событий в матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции.