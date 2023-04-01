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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Я бы предпочёл находиться на месте «Арсенала», а не с 4 титулами АПЛ»

01 Апреля 2023 • 14:36 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Ливерпуль
1 1.65 X 4.15 2 5.10
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды взять чемпионский титул АПЛ. Напомним, если «горожане» выиграют чемпионат, эта победа станет для них третьей подряд.

«Я бы предпочёл находиться на месте «Арсенала», а не с 4 титулами Английской премьер-лиги. Я бы хотел сейчас лидировать в чемпионате, как «Арсенал» и поменяться позициями. Они опережают нас на 8 очков – это серьёзное преимущество», – сказал Гвардиола перед матчем с «Ливерпулем».

Несмотря на отставание в 8 очков от «Арсенала», у «Манчестер Сити» есть один матч в запасе в Английской премьер-лиге.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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