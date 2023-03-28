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«Манчестер Сити» пока не начинал переговоров по трансферу Ковачича

28 Марта 2023 • 13:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу, у которого остаётся 16 месяцев по контракту с лондонским клубом. Тем не менее, по информации от журналиста Низара Кинселлы, «горожане» ещё не связывались с «Челси» и самим игроком для обсуждения потенциального трансфера.

Ранее ходили слухи, что «Челси» может отпустить Ковачича уже ближайшим летом. Полузащитник очень нравится тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, что делает потенциальную сделку вполне реальной.

Ковачич в этом сезоне забил один гол и отдал одну результативную передачу в нынешнем розыгрыше АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Матео Ковачич
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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