«Барселона» хотела бы усилить атакующую линию звёздным игроком.

«Сине-гранатовые» занимаются поиском футболиста топ-уровня, готового сыграть на флангах атаки. По сведениям журналиста Рамона Сальмурри, в сфере интересов каталонского гранда находятся сразу три представителя Английской премьер-лиги – Мохамед Салах и Луис Диас (оба – «Ливерпуль»), а также Сон Хынмин («Тоттенхэм»). Впрочем, как можно догадаться, «Барселоне» будет трудно провернуть трансфер одного из обозначенных игроков из-за финансовых проблем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 70 млн евро, Диаса – в 75 млн, Сона – в 60 млн.