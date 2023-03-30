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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» присматривается к трём звёздным нападающим из АПЛ слухи

30 Марта 2023 • 22:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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01.04 14:30

«Барселона» хотела бы усилить атакующую линию звёздным игроком.

«Сине-гранатовые» занимаются поиском футболиста топ-уровня, готового сыграть на флангах атаки. По сведениям журналиста Рамона Сальмурри, в сфере интересов каталонского гранда находятся сразу три представителя Английской премьер-лиги – Мохамед Салах и Луис Диас (оба – «Ливерпуль»), а также Сон Хынмин («Тоттенхэм»). Впрочем, как можно догадаться, «Барселоне» будет трудно провернуть трансфер одного из обозначенных игроков из-за финансовых проблем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 70 млн евро, Диаса – в 75 млн, Сона – в 60 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Барселона Мохамед Салах Сон Хынмин Луис Диас трансферы футбола - лето 2023
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