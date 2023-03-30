Маунт не против перейти в «Баварию»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт не против перейти в другой чемпионат. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, англичанин был бы заинтересован в трансфере в мюнхенскую «Баварию» и воссоединении со своим бывшим тренером Томасом Тухелем, под руководством которого игрок показывал лучшую игру в своей карьере.

Напомним, Маунт в последних матчах не появлялся на поле из-за травмы. Более того, Мэйсон потерял стабильное место и в целом выдаёт не лучший сезон. У игрока в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Челси». Стороны пока не могут согласовать условия нового договора.

Ранее сообщалось, что в трансфере Маунта также заинтересован «Ливерпуль».