Отец Холанна заявил, что форвард вряд ли восстановится к матчу АПЛ с «Ливерпулем»

Отец форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна, бывший футболист Альф-Инге Холанн также считает, что у его сына мало шансов восстановиться к 1 апреля. Именно в этот день его клуб сыграет с непростым соперником в АПЛ - «Ливерпулем». Ранее у нападающего была диагностирована травма паха, и он покинул стан норвежской команды.

«Я не врач, но у меня есть сомнения в том, что он восстановится к матчу с «Ливерпулем». Нельзя прожить две недели без тренировок, а потом взять и прыгнуть на футбольное поле», - делится Холанн-старший для TV2.

Напомним, что в свои 22 года Холанн забил в текущем сезоне уже 42 гола во всех официальных турнирах в составе «горожан» Манчестера.