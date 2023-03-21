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Мерсон назвал условия, при которых «Ливерпуль» поборется за титул в следующем сезоне

21 Марта 2023 • 14:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» в следующем сезоне может стать серьёзным претендентом на победу в АПЛ, но для этого мерсисайдцам нужно предпринять несколько шагов.

«Если «Ливерпуль» летом купит Джуда Беллингема, а затем ещё и получит Мэйсона Маунта, эта команда превратится в серьёзного претендента на титул в следующем сезоне. Зачем «Челси» отдавать Маунта и тем самым усиливать соперника?», – цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, в конце сезона у Маунта будет оставаться год по контракту с «Челси». «Синие» всерьёз рассматривают вариант с продажей англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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