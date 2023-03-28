Агуэро: «Артета знает, как вызвать голод у своих игроков»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился опытом работы с Микелем Артетой, который ранее занимал должность помощника тренера в стане «горожан».

«Я знаю Артету, он понимает, как заставить команду хорошо играть и вызвать у своих игроков голод. Чемпионская гонка сейчас складывается в пользу «Арсенала», но опыт подсказывает нам, что ещё ничего не кончено. Командам предстоит сыграть ещё много матчей», – заявил Агуэро в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, «горожане» в данный момент отстают от «Арсенала» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги на 8 очков, имея при этом один матч в запасе.