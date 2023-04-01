«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 29-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль
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Протокол игры
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Эллиотт Харви•Фабиньо Энрике•Хендерсон Джордан•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Жота Диогу
01 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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