У Луиса Диаса есть шанс попасть в состав «Ливерпуля» на матч с «Манчестер Сити»

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас может вернуться на поле уже в конце этой недели, когда его команда отправится на выезд к «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

По информации от издания The Telegraph, Диас в последние дни тренировался с академией «Ливерпуля». Восстановление колумбийца проходит довольно хорошо. У вингера есть хорошие шансы попасть в расширенную заявку «скаузеров» на матч с «Манчестер Сити», вот только при этом главный тренер Юрген Клопп вряд ли будет рисковать здоровьем игрока, выпуская его на поле в важном матче.

Напомним, Диас получил свою травму в первой половине сезона, из-за чего выбыл из строя на длительный срок.