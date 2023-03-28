Агуэро: «Уверен, «Манчестер Сити» будет до конца сражаться за чемпионство»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро уверен, что его бывшая команда до конца будет сражаться за чемпионский титул Английской премьер-лиги. В данный момент отставание «горожан» от первого места составляет 8 очков. Это при том, что у коллектива Хосепа Гвардиолы есть один матч в запасе.

«Уверен, «Манчестер Сити» будет до конца сражаться за чемпионство. Это в нашем ДНК. Надеюсь, мы сможем перевернуть ситуацию и обойти «Арсенал» в гонке. Мы должны выиграть очередной титул», – цитирует Агуэро официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, «горожане» являются действующими чемпионами Англии.