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Окслейд-Чемберлен может остаться в АПЛ, несмотря на уход из «Ливерпуля»

27 Марта 2023 • 12:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен с большой долей вероятности покинет команду Юргена Клоппа в конце сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает английское издание Daily Mirror.

Отмечается, что несмотря на свой потенциальный уход, Окслейд-Чемберлен вполне может остаться в Английской премьер-лиге. Ранее в услугах полузащитника проявляли интерес лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Напомним, Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года, когда перешёл из «Арсенала». После полученной травмы в 2018 году, Алекс заметно сбавил обороты и перестал быть стабильным игроком основы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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