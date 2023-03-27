Окслейд-Чемберлен может остаться в АПЛ, несмотря на уход из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен с большой долей вероятности покинет команду Юргена Клоппа в конце сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает английское издание Daily Mirror.

Отмечается, что несмотря на свой потенциальный уход, Окслейд-Чемберлен вполне может остаться в Английской премьер-лиге. Ранее в услугах полузащитника проявляли интерес лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Напомним, Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года, когда перешёл из «Арсенала». После полученной травмы в 2018 году, Алекс заметно сбавил обороты и перестал быть стабильным игроком основы.