Эдерсон: «Я говорил с Гвардиолой по поводу его назначения в сборную Бразилии»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что разговаривал со своим тренером Хосепом Гвардиолой по поводу назначения в сборную Бразилии. Напомним, испанца ранее связывали с постом наставника «пентакампеоне».

«Я говорил с Гвардиолой по поводу его назначения в сборную Бразилии, мы часто шутили. Тем не менее, если говорить серьёзно, он сразу сказал мне, что это невозможно. Хосеп только недавно продлил контракт с «Манчестер Сити», – заявил Эдерсон в интервью Sky Sports.

Фаворитом на пост нового тренера сборной Бразилии сейчас считается Карло Анчелотти, которого в конце сезона могут уволить из мадридского «Реала».