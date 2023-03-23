Фоден: «Карьера Саки перевернулась после промаха в финале Евро-2020»

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден прокомментировал успех Букайо Саки в нынешнем сезоне. Напомним, 21-летний вингер в этом сезоне забил за лондонский «Арсенал» 12 голов и отдал 10 голевых передач в Премьер-лиге.

«Я определённо многому у него учусь. Карьера Саки перевернулась после промаха в финале Евро-2020. Он изменил ситуацию в лучшую сторону. Букайо – очень приятный парень, его все любят. Он будет важной частью сборной в ближайшие годы», – цитирует Фодена Standard Sport.

Сака помогает «Арсеналу» лидировать в Английской премьер-лиге с отрывом в 8 очков от «Манчестер Сити». При этом у «горожан» есть один матч в запасе.