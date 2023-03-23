Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино интересен итальянскому «Наполи».

31-летний футболист принял решение покинуть «Ливерпуль» после завершения сезона, когда подойдёт к концу срок действия контракта. Слухи связывают бразильца с интересом множества клубов из различных чемпионатов, а издание The Sun называет «Наполи» новым фаворитом в борьбе за форварда. Неаполитанцы считают Фирмино игроком, который отлично впишется в тактические построения Лучано Спаллетти, а также привнесёт ценный опыт.

В нынешней кампании Роберто Фирмино отметился десятью голами и пятью результативными передачами в 29 матчах за «Ливерпуль».