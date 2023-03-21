«Барселоне» будет трудно подписать Гюндогана

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону» может сорваться.

Известно, что сам капитан «горожан» заинтересован в переезде в Каталонию, а клуб уже неоднократно связывался с его агентом. Тем не менее, по данным Relevo, оформить сделку будет непросто: «Барселоне», вероятно, не позволят зарегистрировать 32-летнего хавбека из-за финансовых трудностей – Гюндогану придётся пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы обойти запрет. Кроме того, сомнения у «Барселоны» вызывает возраст игрока, хотя Хави очень высоко оценивает его качества.

Илкай Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити» свободным агентом, поскольку его контракт истекает в июне.