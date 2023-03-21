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«Барселоне» будет трудно подписать Гюндогана

21 Марта 2023 • 22:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону» может сорваться.

Известно, что сам капитан «горожан» заинтересован в переезде в Каталонию, а клуб уже неоднократно связывался с его агентом. Тем не менее, по данным Relevo, оформить сделку будет непросто: «Барселоне», вероятно, не позволят зарегистрировать 32-летнего хавбека из-за финансовых трудностей – Гюндогану придётся пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы обойти запрет. Кроме того, сомнения у «Барселоны» вызывает возраст игрока, хотя Хави очень высоко оценивает его качества.

Илкай Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити» свободным агентом, поскольку его контракт истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хави Эрнандес Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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