Родри: «Похоже, «Арсенал» и «Ливерпуль» поменялись футболками»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался в преддверии матча с «Ливерпулем».

Команда Юргена Клоппа занимает непривычно низкое для себя шестое место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Арсенала» на 27 очков. В субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях против главного преследователя «канониров» – «Манчестер Сити».

«Такое ощущение, будто «Арсенал» и «Ливерпуль» поменялись футболками. Все привыкли, что «Ливерпуль» стабильно хорош, и я постоянно говорил о том, насколько сильна эта команда.

Да, этот сезон складывается для них непросто, но «Ливерпуль» всегда остаётся конкурентоспособным соперником – нам будет очень нелегко», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова испанца.