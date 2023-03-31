Стоунс: «Хочу продолжать играть до 40 лет»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс выразил надежду продолжать выступать на профессиональном уровне до 40 лет. Напомним, англичанин присоединился к команде Хосепа Гвардиолы в 2016 году.

«В «Манчестер Сити» я чувствую себя как дома, так было на протяжение всех семи лет моего нахождения в клубе. Я надеюсь задержать здесь как можно дольше, хотел бы завершить карьеру в 40 лет, если, конечно, смогу», – цитирует Стоунса журналист Мартин Блэкбёрн.

Стоунс в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился двумя результативными передачами. Защитник четырежды становился чемпионом АПЛ в составе команды Хосепа Гвардиолы.