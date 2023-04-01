Гвардиола: «Меня постоянно критикуют за комплименты в адрес других команд»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предпочитает не высказываться о других командах.

В субботу «горожане» примут на своём поле «Ливерпуль» в рамках Английской премьер-лиги. В преддверии матча Гвардиола традиционно пообщался со СМИ.

«Мои заявления о соперниках? Каждый раз, когда я хвалю какую-либо команду, меня критикуют за эти комплименты. Поэтому я, как правило, предпочитаю воздерживаться от заявлений о наших оппонентах», – приводит BeanymanSports слова испанского тренера.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии с 61 очком в активе после 27 матчей. «Арсенал», проведя на одну игру больше, набрал 69 баллов.