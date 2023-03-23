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Грилиш: «Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме с момента перехода в «Манчестер Сити»

23 Марта 2023 • 10:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме после перехода в команду. Англичанин присоединился к «горожанам» летом 2021 года из «Астон Виллы» за сумму в районе 117 миллионов евро.

«Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме с момента перехода в «Манчестер Сити». Дума, я наконец обрёл необходимую уверенность. Чувствую себя так, словно вновь оказался в «Астон Вилле», – цитирует Грилиша Indy Football.

Грилиш в нынешнем сезоне забил три гола и отдал четыре результативные передачи в Английской премьер-лиге. Это уже больше, чем за всю прошлую кампанию, которая была для игрока дебютной в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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