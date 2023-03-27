Гакпо восстановился после вируса

Нападающий Коди Гакпо входил в число игроков, которых сборная Нидерландов потеряла перед стартом в отборе на Евро-2024 из-за вирусной инфекции. Футболист восстановился и может сыграть за «оранжевых» уже в понедельник против Гибралтара.

«Сыграет ли Гакпо? Мы примем решение за несколько часов до начала матча в зависимости от того, как будет себя чувствовать Коди», - сказал журналистам главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

Это хорошая новость и для «Ливерпуля», ведь впереди у команды Юргена Клоппа матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Битва пройдёт 1 апреля.