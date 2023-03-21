«Ньюкаслу» интересен защитник «Ливерпуля»

«Ньюкасл» летом постарается заполучить у «Ливерпуля» защитника Джо Гомеса. По информации от Indykalia News, руководство «сорок» уже связалось с представителями мерсисайдцев, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Гомес нравится нынешнему тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау, который считает, что англичанин всерьёз может усилить его состав. «Ливерпуль» задумывается над приглашением нового центрального защитника, после чего Гомес может совсем потерять игровое время.

В нынешнем сезоне Джо провёл 19 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.