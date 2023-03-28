Аке: «Гвардиола очень помог, когда у меня скончался отец»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Когда мой отец скончался, Гвардиола говорил со мной несколько раз и давал отдых в тот момент, когда мне это было необходимо. Он мне очень помог, я всегда буду ценить это. Хосеп оказал на меня большое влияние и проявил много доверия. Именно поэтому я делаю всё возможное, чтобы отплатить ему», – цитирует Аке журналист Джек Кенмар.

Напомним, Аке проводит свой третий сезон в составе «Манчестер Сити» после перехода из «Борнмута» летом 2020 года. На счету нидерландца 21 матч в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.