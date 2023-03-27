«Ливерпуль» проявляет наибольший интерес к Маунту

«Ливерпуль» в данный момент является командой, которая больше всего заинтересована в услугах полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, у которого возник конфликт с руководством «пенсионеров».

Как сообщает журналист Саймон Филлипс, сам Маунт в курсе интереса «Ливерпуля» и будет готов рассмотреть предложение о трансфере, если летом ему будет позволено уйти. Напомним, контракт Мэйсона с «Челси» истекает в конце следующего сезона.

Маунт хочет зарабатывать в «Челси» на уровне Риса Джеймса, но пока даже не входит в топ-10 в зарплатной ведомости клуба. Руководство «синих» пока не готово удовлетворить финансовые требования англичанина.