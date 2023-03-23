Агуэро: «Альварес хорошо прогрессирует»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил прогресс своего соотечественника Хулиана Альвареса в стае «горожан». Молодой аргентинец присоединился к команде Хосепа Гвардиолы прошлым летом и уже через несколько месяцев убедил руководство подписать с ним новый контракт на улучшенных условиях.

«Альварес хорошо прогрессирует. Он лишь недавно перешёл в «Манчестер Сити» и получил свой первый опыт в Европе. За этот короткий срок он доказал, что способен играть на высочайшем уровне», – цитирует Агуэро официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, Альварес в декабре выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.